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Поліція Харківщини розшукала зниклу дівчину

Поліція Харківщини розшукала зниклу дівчину

19 червня о 21:25 до чергової частини Чугуївського районного управління  поліції зателефонувала місцева жителька. Вона повідомила, що її 12-річна донька пішла гуляти з друзями та не повернулась.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Як розповіли в поліції, мати була налякана, оскільки дівчина ніколи раніше не уходила з дому та завжди вчасно поверталась. Жінка надала детальний опис зниклої дівчини.

Вже за пів години, при обстеженні прилеглої території, працівники поліції розшукали зниклу дитину. Як з’ясувалося, 12-річна школярка гуляла вулицями міста і не хотіла повертатися до родини.

Пересвідчившись, що з дівчинкою все добре, втікачку передали батькам. Дівчина пояснила, що гуляла з друзями допізна і боялася повертатися додому.

Працівники ювенальної превенції провели з родиною дитини профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости

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