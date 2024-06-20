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На Харківському напрямку ліквідовано 59 окупантів, кілька загарбників здалися в полон

На Харківському напрямку ліквідовано 59 окупантів, кілька загарбників здалися в полон

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 19:00 20 червня. 848 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загальна кількість ворожих атак по всій протяжності фронту з початку доби – 96. Наразі ворог продовжує застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках. Українські захисники тримають оборону.

На Харківському напрямку протягом дня окупанти скинули уже шість КАБів з території рф, з напрямків Бєлгорода та Шебекіно Бєлгородської області. Під бомбардуванням перебували райони Вовчанська, Нескучного та Липців. Безуспішні штурмові дії сьогодні ворог вів у Вовчанську та біля Тихого.

Попередньо, на Харківському напрямку ворог за сьогодні втратив вбитими та пораненими 59 осіб. Ще декілька окупантів здалися в полон.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

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