У Харківській області бійці підрозділу «Фурія» вдарили по позиціях окупантів
На Харківщині бійці підрозділу «Фурія» Донецького прикордонного загону постійно за допомогою безпілотників вистежують та знищують осередки загарбників на Вовчанському напрямку. Днями прикордонники завдали удару по укріплених позиціях окупантів.
Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.
Оператор скерував дрон-камікадзе до ворожих споруд, де перебували сили окупантів – одного загарбника знищено, а ще один дістав поранення.
«Військовослужбовці Держприкордонслужби, разом з усіма українськими захисниками, продовжують щоденну бойову роботу з ліквідації російсько-окупаційних військ, що вдерлись й на північ Харківщини», – йдеться в повідомленні.