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У Харкові затримали зловмисника: накинувся з ножем на брата

У Харкові затримали зловмисника: накинувся з ножем на брата

Між чоловіками на побутовому ґрунті виник конфлікт, в результаті якого один з них схопив ніж та наніс тілесні ушкодження рідному братові.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Подія сталась в Індустріальному районі. 19 червня близько 00:10 до поліції звернувся лікар бригади швидкої допомоги та повідомив про госпіталізацію до медичного закладу 53-річного чоловіка із ножовими пораненнями.

Поліцейські кримінальної поліції відділу поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в області в ході проведення оперативно–розшукових заходів протягом доби встановили особу нападника.

Ним виявився 52-річний рідний брат потерпілого.Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Санкція статті передбачає тюремне ув’язнення на строк до 8 років.

Агентство Телевидения Новости

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