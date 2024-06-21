Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:35
Просмотров: 76

Внаслідок ударів по Харківщині постраждала людина: прокурори фіксують наслідки

Внаслідок ударів по Харківщині постраждала людина: прокурори фіксують наслідки

За процесуального керівництва Ізюмської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 21 червня близько 2:50 ворог завдав авіаудар по селищу Борова Ізюмського району. Пошкоджено магазини, кафе та щонайменше сім домоволодінь.

20 червня орієнтовно о 16:40 війська рф обстріляли село Руські Тишки. Отримав поранення 51-річний чоловік. У селі пошкоджено житлові будинки.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 