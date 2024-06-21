Внаслідок ударів по Харківщині постраждала людина: прокурори фіксують наслідки

За процесуального керівництва Ізюмської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 21 червня близько 2:50 ворог завдав авіаудар по селищу Борова Ізюмського району. Пошкоджено магазини, кафе та щонайменше сім домоволодінь.

20 червня орієнтовно о 16:40 війська рф обстріляли село Руські Тишки. Отримав поранення 51-річний чоловік. У селі пошкоджено житлові будинки.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.

Агентство Телевидения Новости