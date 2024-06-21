У Харкові затримали розповсюджувача наркотиків
Слідчі Харкова повідомили чоловіку про підозру у розповсюдженні наркотиків в Індустріальному районі.
Зловмисник продавав наркотичні речовини наркозалежним громадянам під час особистої зустрічі, повідомляє поліція Харківської області.
В ході санкціонованого обшуку в його помешканні вилучені докази злочинної діяльності.
До поліції звернувся чоловік, який повідомив про те, що мешканець Індустріального району займається розповсюдженням наркотичних речовин.
В ході проведення низки оперативних заходів поліцейські кримінальної поліції відділу поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області викрили у скоєнні злочину 28-річного зловмисника.
Речові докази вилучені та направлені на експертні дослідження.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.