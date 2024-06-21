У Харкові затримали розповсюджувача наркотиків

Слідчі Харкова повідомили чоловіку про підозру у розповсюдженні наркотиків в Індустріальному районі.

Зловмисник продавав наркотичні речовини наркозалежним громадянам під час особистої зустрічі, повідомляє поліція Харківської області.

В ході санкціонованого обшуку в його помешканні вилучені докази злочинної діяльності.

До поліції звернувся чоловік, який повідомив про те, що мешканець Індустріального району займається розповсюдженням наркотичних речовин.

В ході проведення низки оперативних заходів поліцейські кримінальної поліції відділу поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області викрили у скоєнні злочину 28-річного зловмисника.

Речові докази вилучені та направлені на експертні дослідження.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости