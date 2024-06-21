Виправдовував агресію рф проти України: на Харківщині судитимуть шанувальника «руського мира»

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 54-річного чоловіка за фактом виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, а також окупації частини території України, у тому числі вчинених повторно (ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, мешканець села Гусинка Куп’янського району протягом 2023 року активно спілкувався в чатах у месенджері «Telegram», де публічно висловлювався на підтримку дій рф в Україні.

Бувши антиукраїнськи налаштованим, чоловік постив твердження кремлівської пропаганди, в яких перекручуються і викривляються факти.

Так, зокрема, обвинувачений прославляв російських окупантів, розповідаючи, що «о бойцах Вагнера никто плохого не говорит. Эти ребята действительно герои». Також він писав, що саме українські війська з 2014 року обстрілювали «мирное население Донбасса», дискредитуючи захисників України, і стверджував, що «этой войны хотели англосаксы».

Під час обшуку за місцем мешкання обвинуваченого вилучено техніку з доказами його протиправної діяльності. На суд шанувальник «руського миру» очікує, перебуваючи під вартою. Його судитимуть у Червонозаводському районному суді Харкова.

За вчинене обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости