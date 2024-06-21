На Куп’янському напрямку за минулу добу окупанти втратили 90 людей, на Харківському – 88

Оперативна інформація станом на 11.00 21.06.2024 щодо російського вторгнення.

На Харківському напрямку ворог активних дій не проводив, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Менше з тим за минулу добу в цьому районі ворог втратив 88 окупантів загиблими та пораненими. Крім того, знищено бойову броньовану машину, дві артсистеми та п’ять автомобілів. Уражено 13 укриттів живої сили та два місця зберігання боєприпасів.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося вже три бойові зіткнення в районах Степової, Новоселівки, Піщаного і Стельмахівки. Одне боєзіткнення триває.

За минулу добу ворог втратив на Куп’янському напрямку до 90 осіб. Знищено танк, бойову броньовану машину та автомобіль.

Наразі на Лиманському напрямку наші захисники відбивають три атаки окупантів поблизу Греківки та Невського. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку за сьогодні ворог вже сім разів намагався атакувати наші позиції поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Роздолівки. П’ять боєзіткнень тривають.

Від початку доби агресор здійснив три спроби наблизитися до наших позицій поблизу Часового Яру та Кліщіївки. Бої тривають, ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку ворог намагається прориватися в районі Торецька. Атака триває.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину нашої території. Від початку доби вже відбулось 21 бойове зіткнення неподалік Новоолександрівки, Воздвиженки, Сокола та Новоселівки Першої. Шість спроб ворога покращити власне становище вже зазнали невдачі, 15 – тривають.

За добу, що минула Повітряні сили та ракетні війська й артилерія Сил оборони України уразили 12 районів зосередження особового складу та ОВТ, три артсистеми та чотири засоби ППО.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1060 осіб. Також ворог втратив 14 танків, 35 бойових броньованих машин, 54 артилерійських системи, одну РСЗВ, два засоби ППО, 47 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки.

Агентство Телевидения Новости