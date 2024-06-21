Обсяг обмежень споживання електрики збільшено – Укренерого

Протягом 21 червня в Україні діють обмеження споживання електрики, з 13:00 їхній обсяг збільшено.

Про це повідомили в Укренерго.

«Сьогодні, 21 червня, заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби. З 13:00 обсяг обмежень буде більшим. Причина – складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти. Інформацію про те, як саме це вплине на графіки погодинних відключень в кожній області, дивіться на офіційних сайтах обленерго та їхніх майданчиках у соцмережах», йдеться в повідомленні.

В Укренерго нагадали, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже семи з початку цього року ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи.

Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Агентство Телевидения Новости