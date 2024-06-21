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Два нові автомобілі отримали рятувальники Харківщини від Німеччини

Два нові автомобілі отримали рятувальники Харківщини від Німеччини

20 червня автопарк Харківського гарнізону ДСНС поповнився двома одиницями допоміжної техніки, яка має покращити логістичні можливості оперативно-рятувальних підрозділів.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Це мікроавтобуси «Toyota Proace», котрі були передані Німецьким федеральним агентством з надання технічної допомоги (THW). Вони абсолютно нові і мають хороші експлуатаційні характеристики.

Агентство Телевидения Новости

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