Сегодня 14:46
Просмотров: 90
Два нові автомобілі отримали рятувальники Харківщини від Німеччини
20 червня автопарк Харківського гарнізону ДСНС поповнився двома одиницями допоміжної техніки, яка має покращити логістичні можливості оперативно-рятувальних підрозділів.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Це мікроавтобуси «Toyota Proace», котрі були передані Німецьким федеральним агентством з надання технічної допомоги (THW). Вони абсолютно нові і мають хороші експлуатаційні характеристики.