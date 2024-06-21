Два нові автомобілі отримали рятувальники Харківщини від Німеччини

20 червня автопарк Харківського гарнізону ДСНС поповнився двома одиницями допоміжної техніки, яка має покращити логістичні можливості оперативно-рятувальних підрозділів.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Це мікроавтобуси «Toyota Proace», котрі були передані Німецьким федеральним агентством з надання технічної допомоги (THW). Вони абсолютно нові і мають хороші експлуатаційні характеристики.

Агентство Телевидения Новости