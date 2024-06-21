У Харківській області суми компенсацій за пошкоджене житло перевищили 2 млрд грн

Від початку дії програми єВідновлення від жителів Харківщини надійшло 35190 заяв на компенсацію за пошкоджене житло. З яких наразі 19 669 заявників вже отримали грошову допомогу для ремонту житла на загальну суму понад 1,8 мільярда гривень. Ще 1008 жителям області погоджено компенсацію на майже 232 мільйони гривень та 532 заявникам передано на виплату більш ніж 40,8 мільйона гривень.

Про це повідомили в Харківській ОВА

«На сьогодні робота з наповнення реєстру та оперативної обробки заявок на компенсацію є пріоритетною для нас та для профільних комісій. Створеними комісіями наразі визначаються обсяги пошкоджень об’єктів нерухомого майна за даними актів комісійних обстежень та приймаються рішення щодо призначення допомоги. Докладаємо зусиль, аби жителі області якомога швидше отримали компенсації та провели необхідні ремонтні роботи до майбутнього осінньо-зимового періоду», – зазначив Олег Синєгубов.

Водночас у 34 тергромадах профільними комісіями сформовано 2 336 сертифікатів з надання компенсації за знищене майно на суму більш як 3,3 мільярда гривень. В 11 громадах затверджено рішення про надання грошової компенсації для будівництва нового житла на загальну суму понад 128,6 мільйона гривень.

Крім того, сертифікатом на придбання житла скористалися 695 заявників регіону. Із них 485 придбали нові квартири або приватні будинки на Харківщині, решта на території Київської, Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Закарпатської та інших областей. Вартість придбаного житла сягнула більш як 811 мільйонів гривень.

Агентство Телевидения Новости