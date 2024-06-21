Передавав фсб дані про Сили оборони на Харківщині: харків’янину загрожує довічне ув’язнення

Безробітний харків’янин, маючи стійку антиукраїнську позицію, через проросійський Telegram-бот підтвердив готовність допомагати ворогу. Так, у жовтні 2023 року чоловік налагодив контакт з представником фсб рф і отримав від нього пропозицію співробітництва з метою проведення підривної діяльності проти України.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

На завдання російського куратора харків’янин збирав інформацію про розташування української військової техніки та особового складу захисників нашої держави на території Харкова і області. Ці дані відправляв у вигляді текстових повідомлень та скриншотів Google-мап з відповідними позначками.

У ході обшуку в телефоні чоловіка правоохоронці виявили листування з представником ворожої спецслужби.

Крім того, встановлено, що обвинувачений вже давно є прихильником «руського миру» – у себе вдома чоловік зберігав книгу про президента рф, автором якої є журналіст так званого «кремлівського пулу», а також зображення прапора і герба держави-агресорки, георгіївську стрічку і навіть російський народний музичний інструмент.

Обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть в Орджонікідзевському районному суді м. Харкова.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 55-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, фігуранту загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости