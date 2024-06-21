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У Харкові з’явилася меморіальна дошка бійцю спецпідрозділу KRAKEN

У Харкові з’явилася меморіальна дошка бійцю спецпідрозділу KRAKEN

В Основ’янському районі Харкова відкрили меморіальну дошку Віталію Мухіну – бійцю спецпідрозділу KRAKEN, який загинув, захищаючи Харківщину від окупантів.

Про це повідомили в Харківській ОВА

Пам’ятний знак встановили на будівлі, де розташована дільниця №60 КП «Житлокомсервіс», яку він очолював у 2013-2022 роках.

З початку повномасштабної війни Віталій Мухін став до лав територіальної оборони, а згодом вступив до спецпідрозділу KRAKEN. Загинув 23 червня 2022 року в селі Дементіївка Дергачівського району Харківської області.

Агентство Телевидения Новости

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