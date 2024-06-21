На Харківщині 28-річний чоловік задушив двох кошенят: живодеру загрожує кримінальна відповідальність

20 травня у селі Гаврилівка Чугуївського району Харківської області місцевий мешканець вбив на території власного домоволодіння двох своїх кошенят, яким було по 10 місяців.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Чоловік взяв металеву проволоку та задушив нею тварин. Потім він кинув мертвих тварин на підлогу та поклав їх у мішок, який згодом його друг викинув на смітник.

Правоохоронці викрили зловмисника. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Слідство триває.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 28-річному чоловіку у жорстокому поводженні з тваринами, вчиненому активним способом щодо двох тварин (ч. 3 ст. 299 КК України).

Агентство Телевидения Новости