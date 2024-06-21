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На Харківщині триває відновлення 24 багатоквартирних житлових будинків

На Харківщині триває відновлення 24 багатоквартирних житлових будинків

Станом на 21 червня у Харківській області тривають будівельно-відновлювальні роботи в 24 багатоквартирних житлових будинках, які були розпочаті торік. Усі будівлі були пошкоджені або зруйновані внаслідок збройної агресії російських окупантів.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

За даними Департаменту капітального будівництва ХОВА, наразі роботи з будівництва та відновлення багатоквартирних об’єктів житлового господарства тривають у селищі Старий Салтів Чугуївського району; місті Дергачі, селищах Докучаєвське, Рогань, селі Руська Лозова Харківського району та місті Ізюм.

Загальна вартість відбудови складає 420,5 мільйона гривень, з них кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії – 195,1 мільйона гривень, кошти обласного бюджету – 8,1 мільйона гривень.

Наразі на дев’яти багатоквартирних житлових об’єктах роботи виконані на 100%, відбудова ще трьох об’єктів завершена на 90%. Відновлення та будівництво решти – триває за планом.

Агентство Телевидения Новости

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