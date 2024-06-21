Розмінування Харківщини пришвидшиться: планують збільшити кількість піротехнічних розрахунків

На Харківщині збільшуватимуть кількість груп розмінування іноземних операторів. Деталі обговорювалися під час робочої зустрічі представників Харківської ОВА з благодійниками БФ «Швейцарський фонд з протимінної діяльності FSD в Україні».

Про це повідомили в Харківській ОВА.

«Питання пришвидшення темпів розмінування територій залишається для нас в пріоритеті. Харківська обласна військова адміністрація зі свого боку готова всебічно сприяти роботі іноземних операторів з розмінування, допомагати в отриманні сертифікатів на техніку, аби деокуповані території стали абсолютно безпечними для цивільного населення», – зазначив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

Наразі на Харківщині працюють 4 групи регіонального офісу FSD в Україні, які розміновують території. Ще 2 групи виконують роботи з маркування забруднених ділянок. До кінця поточного року в організації планують збільшити кількість піротехнічних розрахунків до 11.

«Майбутні фахівці з розмінування проходять навчання. Бригади мають підсилити близько 8 команд кінологів. Також очікуємо збільшення кількості машин для розмінування, обладнання для просіювання землі та зрізу зелених насаджень», – зазначив заступник керівника операційного відділу FSD в Україні Олександр Ван Рой.

Агентство Телевидения Новости