Позивний «Полярна»: на Харківщині прикордонники врятували собаку

На Харківщині під час виконання бойового завдання з відбиття наступу прикордонники 1 загону натрапили на покинуту тварину. Вони знайшли її покинутою і геть знесиленою.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

За білий окрас собаці дали «позивний» Полярна. За пару тижнів захисники виходили тварину, яка була на межі загибелі.

«Тепер прикордонник на псевдо «Йог» жартує, що вона перетворилася з «голодаки» на грайливого і дуже допитливого пса», – розповіли бійці.

Агентство Телевидения Новости