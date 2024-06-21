Нацбанк анонсував заборону на використання кредитних коштів на азартні ігри

НБУ з 22 червня 2024 року запроваджує заборону на проведення платіжних операцій клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

«Відповідний захід дасть змогу мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи, зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в мережі Інтернет, сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування», – йдеться в повідомленні.

Зазначені зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 21 червня 2024 року № 72 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18», що набирає чинності з 22 червня 2024 року.

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