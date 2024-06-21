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На Харківщині медики прийняли пологи в «швидкій»

На Харківщині медики прийняли пологи в «швидкій»

20 червня о 17:30 на Харківщині в автомобілі бригади ЕМД народився здоровий хлопчик: новонародженого та матір доставили до лікарні.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Показники немовля: вага – 2800 г, зріст – 48 см, за шкалою Апгар 8 балів.

«Безпосередню акушерську допомогу породіллі надала бригада ЕМД 2008 у такому складі: фельдшер Бублій Олександр, який у цей день був іменинником, та водій Чумак Сергій», – йдеться в повідомленні.

Жінку разом з новонародженим хлопчиком госпіталізували до лікувального закладу.

Агентство Телевидения Новости

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