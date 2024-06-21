На Харківщині внаслідок обстрілу загинула працівниця Укрпошти, поранено водія

21 червня близько 10:00 у Вовчанській громаді під час перевозу та доставки пенсій загинула 45-річна керівниця пересувного відділення «Укрпошти». Також поранений 45-річний водій. В їхній автомобіль влучив ворожий БпЛА.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

До місця події наразі немає доступу через інтенсивні обстріли. Всі деталі чергового воєнного злочину з боку зс рф встановлюються.

21 червня близько 14:20 окупанти завдали авіаудар по селищу Борова Ізюмського району. Поранено 63-річного чоловіка. Пошкоджень зазнали приватні домоволодіння, магазини.

За процесуального керівництва Чугуївської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Фото: селище Борова

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