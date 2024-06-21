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Поліція розслідує смерть 12-річної дівчини, яка потонула на водоймі у Харкові

Поліція розслідує смерть 12-річної дівчини, яка потонула на водоймі у Харкові

Поліція встановлює обставини смерті 12-річної дівчини на водоймі у Київському районі Харкова. Дитина потонула сьогодні, 21 червня, на Журавлівському водосховищі.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Інформація про трагедію надійшла до Харківського районного управління поліції № 1 21 о 18:22.

Поліцейські встановили, що дві однокласниці без дорослих прийшли на Журавлівське водосховище.

«Одна з дівчат зайшла глибоко у воду, однак плавати не вміла. Подруга помітила, що дівчина почала тонути та покликала на допомогу. Разом з жінкою, яка відпочивала неподалік, вони покликали рятівників. Ті витягли вже непритомну дитину, намагались проводити реанімацію, але врятувати дівчину не вдалося», – йдеться в повідомленні

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». 

Агентство Телевидения Новости

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