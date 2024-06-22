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Окупанти скинули ФАБ-1500 на селище на Харківщині

Окупанти скинули ФАБ-1500 на селище на Харківщині

21 червня війська рф завдали авіаудару по селищу Борова Харківської області.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

За даними поліції, ворог застосував ФАБ-1500 з модулем УМПК.

Пошкоджено до десяти приватних будинків, магазини, автомобілі.

Зазнав поранень цивільний чоловік.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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