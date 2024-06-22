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Окупанти скинули ФАБ-1500 на селище на Харківщині
21 червня війська рф завдали авіаудару по селищу Борова Харківської області.
Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.
За даними поліції, ворог застосував ФАБ-1500 з модулем УМПК.
Пошкоджено до десяти приватних будинків, магазини, автомобілі.
Зазнав поранень цивільний чоловік.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.