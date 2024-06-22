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У Бахмутському районі загинув кулеметник з Харківщини
На Харківщині попрощалися з бійцем ЗСУ, 27-річним жителем Пісочинської громади Русланом Коваленком. 30
Про це повідомив Пісочинський селищний голова Олег Чернобай.
У званні старшого солдата чоловік служив на посаді кулеметника 1-го штурмового відділення 3-го штурмового взводу 1-ї штурмової роти військової частини А4862.
Загинув боєць 8 червня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Калинівка Бахмутського району Донецької області.