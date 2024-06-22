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Графіки відключень світла почнуть діяти раніше – Укренерго

Графіки відключень світла почнуть діяти раніше – Укренерго

Сьогодні, 22 червня, обмеження електропостачання в Україні почнуть діяти раніше

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 14:00 до 24:00

Причина – наслідки масованих атак ворога на енергооб’єкти.

Нагадаємо, вночі 22 червня армія рф здійснила восьму масовану комбіновану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Пошкоджено обладнання на об’єктах Укренерго в Запорізькій та Львівській областях. На Запоріжжі постраждали двоє енергетиків.

Агентство Телевидения Новости

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