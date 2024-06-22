У неділю в Харкові прогнозують дощ з грозою

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Харківщині на 23 червня. Рівень небезпечності перший, жовтий.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Вдень 23 червня по області та місту очікується гроза.

Прогноз по Харкову на 23 червня

Мінлива хмарність.

Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря: вночі 14-16º, вдень 27-29º.

Прогноз по Харківській області на 23 червня

Мінлива хмарність.

Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря: вночі 12-17º, вдень 25-30º.

Агентство Телевидения Новости