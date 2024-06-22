Троє загиблих, 19 поранених: Зеленський показав наслідки авіаудару по Харкову

Сьогодні вдень окупанти завдали по Харкову серію ударів керованими авіабомбами, є влучання в житловий будинок. Розбір завалів триває.

Відео наслідків авіаудару опублікував Президент України Володимир Зеленський.

«На місці всі необхідні служби. Станом на зараз відомо про 19 поранених і трьох загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Цей російський терор керованими авіабомбами має бути зупинений і може бути зупинений. Потрібні сильні рішення партнерів, щоб ми могли знищувати російських терористів та російську бойову авіацію там, де вони є«», – написав він.

Як зазначив Президент, вже доведено, що захистити людей від ракетного терору реально, зокрема очищенням прикордонних районів від пускових установок терористів. Потрібно захистити й від бомб.

Агентство Телевидения Новости