Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:53
Просмотров: 126

Троє загиблих, 19 поранених: Зеленський показав наслідки авіаудару по Харкову

Троє загиблих, 19 поранених: Зеленський показав наслідки авіаудару по Харкову

Сьогодні вдень окупанти завдали по Харкову серію ударів керованими авіабомбами, є влучання в житловий будинок. Розбір завалів триває.

Відео наслідків авіаудару опублікував Президент України Володимир Зеленський.

«На місці всі необхідні служби. Станом на зараз відомо про 19 поранених і трьох загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Цей російський терор керованими авіабомбами має бути зупинений і може бути зупинений. Потрібні сильні рішення партнерів, щоб ми могли знищувати російських терористів та російську бойову авіацію там, де вони є«», – написав він.  

Як зазначив Президент, вже доведено, що захистити людей від ракетного терору реально, зокрема очищенням прикордонних районів від пускових установок терористів. Потрібно захистити й від бомб.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 