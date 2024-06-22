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Росіяни били по Харкову боєприпасами УМПБ з Бєлгородської області: дані прокуратури

Росіяни били по Харкову боєприпасами УМПБ з Бєлгородської області: дані прокуратури

22 червня близько 15:10 зс рф завдали авіаудари по Харкову чотирма УМПБ Д30-СН. За попередніми даними, удари були завдані з населеного пункту Строїтель Бєлгородської області рф.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зафіксовано влучання трьох боєприпасів по території підприємства у Холодногірському районі та одне влучання по житловому 5-поверховому будинку в Основʼянському районі.

За даними ДСНС України, загинуло троє людей, ще 29 поранено. Серед постраждалих – дві дівчинки 12 та 13 років.

Розпочато кримінальні провадження за ст. 438 КК України.

Коментар: керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков

Агентство Телевидения Новости

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