Кількість поранених у Харкові збільшилася до 37, четверо – у важкому стані

Внаслідок авіаударів по Харкову вдень 22 червня троє людей загинули та 37 постраждали.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Медики борються за життя чотирьох пацієнтів – двох жінок та двох чоловіків, які перебувають у важкому стані.

За даними Харківської міськради, окупанти обстріляли різні райони Харкова чотирма керованими авіабомбами. Одна влучила в житловий будинок, ще три – по виробничому підприємству в іншому районі Харкова.

«Одне з влучань сталося біля житлового будинку. Маємо дуже серйозні руйнації. На місці тривають рятувальні роботи, бо під завалами ще можуть бути люди. Тут знаходиться одна з основних автомагістралей міста, поруч розташований автовокзал, який також зазнав пошкоджень. Тут завжди дуже багато людей. Серед загиблих – жінка, яка виходила з тролейбуса на зупинці», – розповів мер.

Як зазначив Терехов, після проведення рятувальних робіт необхідно обвалити два поверхи, а також повністю замінити зруйновану покрівлю. Житло в гуртожитках нададуть усім людям, які цього потребують.

Агентство Телевидения Новости