У Харкові починають будівництво наступних підземних шкіл

Будівництво підземних шкіл найближчим часом розпочнеться в різних районах Харкова.

Про це 21 червня в ефірі національного телемарафону розказав міський голова Ігор Терехов, повідомляє Харківська міськрада.

Він зазначив, що набір до першої підземної школи, збудованої в Індустріальному районі, вже завершений. З осені у дві зміни там навчатиметься 900 дітей.«До першого вересня в Харкові з’являться ще кілька таких шкіл. Найближчим часом починаємо будівництво», – повідомив мер.

Поступово підземні школи будуть зведені в усіх районах міста. За словами Ігоря Терехова, доки Харків потерпає від атак з боку рф, це єдиний можливий спосіб забезпечити безпеку школярів.

Також мер повідомив, що Харків охоче ділиться своїм досвідом будівництва підземних шкіл з іншими прифронтовими громадами, зокрема, з Миколаєвом та Запоріжжям.

Агентство Телевидения Новости