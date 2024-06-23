У Харкові комунальники усувають наслідки минулого обстрілу

Комунальні служби усувають наслідки ворожого обстрілу, який стався напередодні в Основ’янському районі.

Як повідомив сьогодні, 23 червня, в ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов, внаслідок атаки керованою авіабомбою значних руйнацій зазнав житловий будинок.

Троє людей загинули, ще 54 зазнали поранень.

«Вночі довелося обвалити цілий під’їзд, бо він ніс велику загрозу. Зараз фахівці вже працюють над проєктом його відновлення. У двох інших під’їздах будемо відновлювати електропостачання. Сьогодні також почнемо ремонтні роботи на даху, який був зруйнований», – зазначив мер.

Ігор Терехов подякував усім містянам, які здають кров на допомогу пораненим.

Агентство Телевидения Новости