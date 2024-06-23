Четверо людей зазнали поранень внаслідок обстрілів Харківщини: прокурори фіксують наслідки
За процесуального керівництва Купʼянської, Чугуївської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 23 червня близько 2:20 війська рф завдали авіаудар по селу Глушківка Купʼянського району. Отримала поранення 73-річна жінка. Пошкоджено приватні домоволодіння.
22 червня приблизно о 15:15 у селі Лосівка Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу травмовано 41-річного чоловіка.
Орієнтовно о 15:30 зс рф вдарили по селу Лиман Чугуївського району: отримали поранення двоє чоловіків віком 66 та 41 років.
Також 22 червня о 15:20 окупанти здійснили обстріл села Лісне Малоданилівської ТГ: пошкоджено приміщення екопарку. Сталась пожежа. Загинули тварини.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.