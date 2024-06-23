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Внаслідок ударів по цивільній інфраструктурі у Харкові сталися руйнації та пожежа, є загиблий і постраждалі
Сьогодні вдень ворог завдав обстрілів по двох районах Харкова.
Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.
Внаслідок одного з ударів на території приватного житлового сектору сталися руйнації та пожежа двох господарчих споруд та гаражу на загальній площі 60 кв.м. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
За іншою адресою влучання прийшлось у будівлю навчального закладу. Сталася часткова руйнація будівлі. Постраждали поруч розташовані житлові багатоповерхівки. Пожежі не було.
Рятувальники та поліцейські перевірили пошкоджені будівлі на наявність постраждалих.