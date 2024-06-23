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23 червня близько 15:00 збройні сили рф знову завдали авіаудари по Харкову.

Під ударом були три райони Харкова: Шевченківський, Київський та Холодногірський, повідомляє керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Прокурори попередньо встановили, що удари були завдані з населеного пункту Октябрський бєлгородської області рф. Як і вчора окупанти застосували літак СУ 34, який скинув 4 авіабомби, зазначив Фільчаков.

У Холодногірському районі зафіксовано влучання по приватному житловому сектору.У Шевченківському районі частково зруйновано будівлю їдальні навчального закладу, пошкоджено багатоповерхівки та автомобілі.

Ще дві авіабомби влучили по території підприємства у Харкові.

Загинув 73-річний чоловік. Одинадцять людей отримали поранення, серед них двоє дітей.

Попередньо, удари були завдані КАБ з УМПК (керована авіаційна бомба з уніфікованим модулем планування та керування).

На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнного злочину.

Розпочато кримінальні провадження за ст. 438 КК України.

Агентство Телевидения Новости

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