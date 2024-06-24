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У Харкові комунальники відновили водопостачання в будинку, який нещодавно постраждав від авіаобстрілу

У Харкові комунальники відновили водопостачання в будинку, який нещодавно постраждав від авіаобстрілу

Ремонтники управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» оперативно відновили водопостачання в будинку, що постраждав від ворожого обстрілу по проспекту Гагаріна в Слобідському районі.

Про це повідомляє КП «Харківводоканал».

«Проаналізували обсяги та характер пошкодження внутрішньобудинкових систем та відразу розпочали відновлювальні заходи у тих під’їздах, які не постраждали. Після перепідключення трубопроводів послугу того ж дня відновили у трьох під’їздах. Сьогодні, після підготовчих та ремонтних робіт у стислий термін відновили водопостачання ще в одному. На цей момент без подачі води залишаються два найбільш зруйновані під’їзди, мешканців з яких евакуювали», – повідомив заступник директора комплексу Олексій Кучеревський.

Незважаючи на складності воєнного часу, ремонтники управління лише за минулий тиждень виконали 1453 заявки від харків’ян, а на початку року відреагували на понад 30 тисяч звернень споживачів.

Агентство Телевидения Новости

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