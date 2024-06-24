У «Дії» будуть свідоцтва про шлюб, розлучення та зміну імені – Федоров

У застосунку «Дія» невдовзі зʼявляться свідоцтва про шлюб, розлучення й зміну імені. Наразі можна зареєструватися на бета-тестування послуги.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки й технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише видання «Бабель».

«Вже скоро не доведеться носити із собою паперові свідоцтва, вони будуть завжди під рукою. Коли влаштовуєтесь на роботу, підтверджуєте зміну прізвища, імені або оформлюєте пільги, коли отримуєте за дружину чи чоловіка посилку на «Укрпошті», — зазначив він.

Також у «Дію» автоматично підтягуватиметься свідоцтво про народження дитини — за податковим номером. Не потрібно буде більше вводити вручну серію та номер свідоцтва. Це розв’яже проблему, коли мама змінює прізвище — і свідоцтво дитини через це не підтягується. А ще будуть і свідоцтва про народження повнолітніх дітей.

Документи підтягнуться, якщо вони є в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.

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