Мінус 5 гармат та понад 700 окупантів: у 3 ОШБр порахували втрати окупантів за тиждень

У 3 окремій штурмовій бригаді, бійці якої нині боронять Україну на Харківщині, порахували підтверджені втрати окупантів за останній тиждень. За даними захисників, ворог позбувся п’яти гармат та понад 700 солдатів.

Про це повідомляється в офіційному Телеграм-каналі 3 ОШБр.

«Гасимо арту і піхоту: мінус пʼять гармат і понад сімсот окупантів – це підсумки втрат окупантів на Харківщині за останній тиждень. Сьогодні на рубежах оборони Третьої штурмової ми продовжуємо протистояти противнику, що значно переважає кількісно», – йдеться в повідомленні.

Так, від 16-го й до 23 червня вдалося ліквідувати ще 270 росіян двохсотими, і 474 – трьохсотими.

Також знищили російські міномети 82 і 120-мм калібру та ворожі «Ланцети», які летіли на передній край наших позицій. Спалили дві переправи, уразили САУ «Нона» й ПТРК, БТР та БМП окупантів.

Агентство Телевидения Новости