Внаслідок обстрілів на Харківщині пошкоджені житлові будинки, школа, лінії електропередачі

Протягом доби військові рф завдавали ударів по населених пунктах Ізюмського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів Харківської області.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

24 червня військові рф завдали удари по Харкову керованими авіабомбами. Без постраждалих.У селі Новоплатонівка відбувся авіаційний обстріл трьома КАБ. Пошкоджено будівлю школи.

Військові рф завдали удари з РСЗВ «Град» по селу Одноробівка. Пошкоджено господарчі споруди, житловий будинок, ЛЕП.

Три ворожих керованих авіабомби вдарили по селищу Старий Салтів. Пошкоджені приміщення приватного підприємства, господарчі споруди.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ «Ураган» у селищі Куп’янськ-Вузловий пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди.У селі Вільшани в результаті російського обстрілу пошкоджено житлові будинки.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости