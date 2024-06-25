Ранкова атака по Харкову: пошкоджено цивільну інфраструктуру

25 червня близько 10:00 зс рф завдали щонайменше три удари з бєлгородської області по Київському району Харкова.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Пошкоджено будівлі дитячого садка та спорткомплексу. У житлових будинках вибито вікна.

Без постраждалих.

Попередньо, ворог знову атакував місто ФАБ-250 з УМПК.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости