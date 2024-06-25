Харківщина перебуває під постійними атаками ворожої авіації

Оперативна інформація станом на 13.00 25.06.2024 щодо російського вторгнення.

Найбільшу активність з початку доби російські загарбники проявляють на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Разом з тим, під постійними атаками ворожої авіації перебуває Харківщина. З боку Бєлгорода (рф) терористи завдали три удари шістьма КАБами по населеному пункту Липці, двома КАБами – по Вовчанських Хуторах, ще по одній керованій авіаційній бомбі загарбники скинули на Харків і Тернову.

Тривають бої поблизу Вовчанська. На даний час наші воїни відбили один з чотирьох штурмів противника.

За сьогодні на Куп’янському напрямку російські війська за підтримки авіації шість разів намагалися витіснити українських захисників із займаних позицій в районах Степової Новоселівки та Піщаного.

По Стельмахівці ворог завдав вогневого ураження дванадцятьма НАРами. Чотири спроби окупантів просунутися вперед нашими захисниками відбито, два боєзіткнення – тривають. Ситуація контрольована.

Одинадцять разів за сьогодні загарбницька армія атакувала підрозділи Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Макіївки, Невського та у Серебрянському лісі на Лиманському напрямку.

На Покровському напрямку від початку доби російські окупаційні війська 26 разів атакували позиції українських воїнів неподалік Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. На даний час наші оборонці відбили вже 24 ворожі атаки, ще дві – тривають.

Агентство Телевидения Новости