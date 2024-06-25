У Харкові поліція виявила мотоцикл, який розшукує Інтерпол

Патрульні виявили мотоцикл, який перебуває у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Вчора вночі, під час патрулювання Шевченківського району міста патрульні зупинили водія мотоцикла Yamaha для перевірки.

Перевіривши по наявним базам даних, патрульні встановили, що мотоцикл знаходиться у розшуку. Крім того, мотоцикл також перебуває у міжнародному розшуку за базами Інтерполу.

На місце інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Слідчими буде надана кваліфікація події.

Агентство Телевидения Новости