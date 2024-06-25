Землі вздовж російсько-українського кордону вартістю майже 30 млн гривень повернуто державі

Суд задовольнив позов Куп’янської окружної прокуратури Харківської області в інтересах держави в особі Харківської обласної військової адміністрації до Дворічанської селищної військової адміністрації про усунення перешкод державі в користуванні землями оборони вартістю майже 30 млн гривень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що у 2021 році за Дворічанською селищною радою Куп’янського району зареєстровано право комунальної власності на земельну ділянку площею понад 3 га.

Зазначені землі розташовані уздовж державного кордону України на території Пісківської сільської ради колишнього Дворічанського району (наразі Дворічанської селищної ради Куп’янського району) Харківської області, тобто перебувають у зоні облаштування й утримання інженерно-технічних споруд та огорож державного кордону.

Реєстрація права комунальної власності Дворічанської селищної ради Куп’янського району щодо спірної земельної ділянки відбулась незаконно, оскільки спірна земельна ділянка, яка знаходиться в межах прикордонної смуги, належить до земель оборони, може перебувати виключно у державній власності, а її використання для ведення сільськогосподарської діяльності можливе лише з дозволу 4 прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Вибуття земель оборони з державної власності унеможливлює їх використання для захисту нашої країни.

Господарський суд Харківської області задовольнив позовну заяву прокурора. Після набрання рішенням суду законної сили прокуратурою будуть вжиті заходи щодо його реального виконання.

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