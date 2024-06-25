На Харківщині перейменують ще 36 об’єктів топоніміки

Перейменування назв вулиць та провулків обговорили на черговому засіданні робочої групи Харківської ОВА з питань деімперіалізації та деколонізації топонімів під головуванням заступниці начальника ХОВА Віти Ковальської.

Цього разу розглянули зміну 21 топонімічної назви у Липецькій та 15 у Мереф’янській громаді.

«Вислухали та взяли до уваги всі пропозиції від жителів громад, представників Північно-Східного територіального відділу Українського інституту національної пам’яті. Наукової, краєзнавчої, культурної спільноти й громадськості. Було дуже важливо дізнатися думку кожного, перед остаточним прийняттям рішення. І надалі активно працюємо в цьому напрямку», – розповіла Віта Ковальська.

Заступниця начальника ХОВА наголосила на важливості даного напрямку роботи й зазначила, що це питання знаходиться на особистому контролі очільника області Олега Синєгубова.

Наступне засідання Робочої групи Харківської обласної військової адміністрації з питань деімперіалізації та деколонізації топонімії відбудеться 2 липня.

Нагадаємо, у березні минулого року Верховна Рада України ухвалила закон «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні й деколонізацію топонімії», який набув чинності 27 липня 2023 року.

Заміну топонімів у межах населених пунктів, а також демонтаж пам’ятників і пам’ятних знаків здійснювали органи місцевого самоврядування населених пунктів, голови міських, сільських громад упродовж 27 липня 2023 — 27 квітня 2024 року. Відповідно до «Заключних положень» Закону України «Про місцеві державні адміністрації» з 28 квітня 2024 року відповідні повноваження перейшли до голів або осіб які здійснюють повноваження обласних державних адміністрацій.

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