На Харківщині окупанти не полишають спроб атакувати біля Вовчанська

Оперативна інформація станом на 16.00 25.06.2024 щодо російського вторгнення.

На Харківському напрямку агресор не полишає спроб атакувати біля Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Наразі, там триває два боєзіткнення, стільки ж штурмів підрозділи Сил оборони відбили. Разом з тим, ворожа авіація завдала два удари шістьма НАРами по Ветеринарному.

Від початку доби на Куп’янському напрямку війська противника вісім разів штурмували оборонні рубежі українських захисників в районах Степової Новоселівки, Стельмахівки та Синьківки. Українські захисники стійко тримають оборону. Чотири спроби окупантів просунутися вперед відбито. Тривають бої. Населений пункт Табаївка зазнав авіаційного удару десятьма НАРАми.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснили 13 атак на позиції підрозділів Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Макіївка, Невське та у Серебрянському лісі. 12 боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще одне – триває у районі Невського.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 37 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 26 ворожих атак, 11 боїв – ще тривають. Олександропіль зазнав двох ударів НАРами.

Агентство Телевидения Новости