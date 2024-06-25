Харківські комунальники отримали спецтехніку від західних партнерів

Комунальні підприємства Харкова сьогодні, 25 червня, отримали 16 одиниць спеціальної техніки.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Гуманітарну допомогу передали нідерландські партнери «RENEWI NEDERLAND B. V.» та «BAS WORD».

Так, дев’ять сміттєвозів та сім причепів отримали КП «Шляхрембуд» і КП «Комплекс з вивозу побутових відходів».Як зазначив заступник міського голови – директор Департаменту будівництва та шляхового господарства Дмитро Липовий, транспорт почнуть використовувати в роботі вже найближчим часом.

«Ця техніка буде використовуватися і для поточних потреб, тобто вивезення сміття, і для розчищення завалів на місцях обстрілів. У нас постійно накопичується велика кількість бетону, скла і цегли на місцях «прильотів». Тому вже буквально завтра ця техніка поїде виконувати свої завдання», – зазначив Дмитро Липовий.

Директор з транспорту ТОВ «Агроінвест Холдинг Старовірівка» Ілля Калугін повідомив, що це вже друга партія транспорту, яка передається в Харків. Першу торік отримали представники ДСНС.

«Керівник нашої компанії – харківʼянин. Йому не байдуже це місто і його люди. В цілому ж проєкт став можливим завдяки кооперації двох голландських компаній з нашою, українською. Впевнений, що ця техніка стане у нагоді Харкову», – зазначив Ілля Калугін.

Агентство Телевидения Новости