Окупанти скинули на селище Борова на Харківщині ФАБ-500

26 червня близько 2:10 зс рф завдали авіаудару по селищу Борова Ізюмського району. Пошкоджено магазини та приватні домоволодіння. Попередньо, удар був завданий ФАБ-500 з УМПК.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також сьогодні вночі, починаючи з 3:30 до 5:20, окупанти здійснювали авіаційні атаки по Купʼянську. Зазнали часткових руйнувань та пошкоджень житлові будинки, господарчі приміщення, авто.

За процесуального керівництва Ізюмської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости