Пішов гуляти та не повернувся: у Харкові поліція розшукала підлітка

Харківські поліцейські розшукали та повернули додому одинадцятирічного хлопця. Про це повідомляє поліція Харківської області.

Хлопець пішов гуляти та не виходив на зв’язок з батьками до пізньої ночі. Поліцейські оперативно встановили місцеперебування дитини. Ввечері 25 червня до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про зникнення 11-річного хлопця.

Заявниця розповіла, що син пішов гуляти та не повернувся. Мобільний телефон він залишив вдома.

На пошуки малолітнього був орієнтований особовий склад Харківського РУП № 2. Поліцейські перевірили місця ймовірного перебування зниклого, опитали друзів та знайомих, здійснили моніторинг його акаунтів у соціальних мережах.

Поліцейські встановили місцеперебування хлопця. Він гуляв на вулиці з друзями. Дитину передали матері.

Жодних подій кримінального характеру з хлопцем не сталося. Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз’яснювальну бесіду.

Агентство Телевидения Новости