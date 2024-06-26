Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:42
Просмотров: 80

Пішов гуляти та не повернувся: у Харкові поліція розшукала підлітка

Пішов гуляти та не повернувся: у Харкові поліція розшукала підлітка

Харківські поліцейські розшукали та повернули додому одинадцятирічного хлопця. Про це повідомляє поліція Харківської області.

Хлопець пішов гуляти та не виходив на зв’язок з батьками до пізньої ночі. Поліцейські оперативно встановили місцеперебування дитини. Ввечері 25 червня до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про зникнення 11-річного хлопця.

Заявниця розповіла, що син пішов гуляти та не повернувся. Мобільний телефон він залишив вдома.

На пошуки малолітнього був орієнтований особовий склад Харківського РУП № 2. Поліцейські перевірили місця ймовірного перебування зниклого, опитали друзів та знайомих, здійснили моніторинг його акаунтів у соціальних мережах.

Поліцейські встановили місцеперебування хлопця. Він гуляв на вулиці з друзями. Дитину передали матері.

Жодних подій кримінального характеру з хлопцем не сталося. Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз’яснювальну бесіду.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 