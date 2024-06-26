За сьогодні окупанти тричі атакували на Харківському напрямку

Оперативна інформація станом на 13.00 26.06.2024 щодо російського вторгнення.

За сьогодні противник тричі атакував на Харківському напрямку, у районі Вовчанська, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Всі ворожі штурми підрозділи Сил оборони відбили. Авіація окупантів, з боку Бєлгорода (рф) завдала ударів одинадцятьма КАБами по позиціях наших військ біля Липців.

На Куп’янському напрямку триває боєзіткнення поблизу Синьківки. Ще дві атаки російських військ наші захисники відбили неподалік Стельмахівки й Берестового. Авіація російських окупаційних військ завдала ударів дванадцятьма керованими авіабомбами по районах Табаївки та Борової.

На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять спроб потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Греківки, Копанок, Тернів, Торського, Макіївки та Невського. Біля двох останніх ще тривають бойові дії у трьох локаціях.

На Сіверському напрямку окупаційна армія проявляє активність в районі Спірного – точаться два боєзіткнення. По одному ворожому штурму наші захисники відбили неподалік Білогорівки та Роздолівки. Верхньокам’янське окупанти бомбардували двома КАБами.

На Краматорському напрямку російський агресор не полишає спроб потіснити наших оборонців із займаних позицій біля Північного та Залізного. Там продовжуються бої.

З початку доби російські загарбники найбільшу активність проявляють на Покровському і Лиманському напрямках. Загальна кількість бойових зіткнень на лінії фронту збільшилась до 50.

Агентство Телевидения Новости