У Харкові в Основ’янському районі відновлять дві багатоповерхівки

Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 26 червня, затвердив перелік об’єктів, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф, які потребують проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Згідно з рішенням, до переліку увійшли два багатоповерхові будинки на пр. Гагаріна, 19 та 21, які внаслідок обстрілів отримали значні руйнації.

Зокрема, були зафіксовані пошкодження тримальних та огороджувальних конструкцій, тому будинки потребують невідкладного ремонту покрівель, укріплення тримальних стін тощо.

Фахівці обстежать пошкоджені будівлі, розроблять проєктно-кошторисну документацію та виконають низку аварійно-відновлювальних робіт.

Агентство Телевидения Новости