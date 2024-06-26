Закон про мобілізацію виконав свою місію – Веніславський

Депутат та член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що закон про мобілізацію виконав місію, заради якої його ухвалювали.

Про це повідомляє видання «Головне».

Він заявив, що темпи мобілізації відповідають тим очікуванням, які військове керівництво мало щодо реалізації закону про мобілізацію. За його словами, досягнуто головної мети закону — провести аудит всіх військовозобов’язаних, з’ясувати, «де хто перебуває» і кого можна мобілізувати.

«Загалом закон виконав ту місію, заради якої ми його ухвалювали», — вважає Веніславський. Він також каже, що немає підстав продовжувати термін для оновлення військово-облікових даних ще на 90 днів.

Агентство Телевидения Новости