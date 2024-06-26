Кількість постраждалих від обстрілу міста Дергачі на Харківщині збільшилася до 10 людей
За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 26 червня близько 15:35 війська рф здійснили удари з авіації по місту Дергачі.
Ворожі атаки прийшлись по приватному житловому сектору: зазнали часткових руйнувань та пошкоджень будинки, господарчі приміщення.
Отримали поранення та зазнали гострої реакції на стрес 10 людей, серед них троє неповнолітніх — двоє хлопчиків 12 та 15 років і 17-річна дівчина.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.